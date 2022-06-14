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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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росіяни завдали авіаударів по трьох селах на Запоріжжі

росіяни завдали авіаударів по трьох селах на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 242660 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські окупанти завдали авіаударів по трьох селах на Запоріжжі. Про це йдеться у зведенні за минулу добу Сил оборони Запорізького краю, пише УНН.

Цитата

"Населені пункти Малинівка Темирівка і Успенівка противник обстріляв з РСЗВ "Град". По Кам’янському і Малих Щербаках завдано ударів з Су-25 та двох гелікоптерів Мі-8, а по населеному пункту Зелене Поле з гелікоптера Ка-52", - йдеться у повідомленні Сил оборони у Facebook.

Деталі

Також вказано, що рашисти завдали вогневих ударів по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах села Новомиколаївка і місті Гуляйполе Пологівського району. Пошкоджень та руйнувань зазнали 17 об’єктів.

Ворог активних бойових дій на Запорізькому напрямку минулої доби, як повідомляється, не проводив. Основні зусилля зосереджував на утриманні раніше захоплених територій, вогневому ураженні позицій наших військ, розосереджені сил з метою уникнення вогневого ураження з боку наших військ. Крім того, противник вдосконалював інженерне обладнання лінії оборони та у окремих районах проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

Основні сили й засоби, як зазначається, загарбники продовжують зосереджувати в районі населених пунктів Василівка, Оріхів, Гуляйполе та Велика Новосілка Донецької області.

Доповнення

росіяни вже били авіацією по Кам'янському на Запоріжжі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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