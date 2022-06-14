россияне нанесли авиаудары по трем селам на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские оккупанты нанесли авиаудары по трем селам в Запорожской области. Об этом говорится в сводке за минувшие сутки Сил обороны Запорожского края, пишет УНН.
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"Населенные пункты Малиновка, Темировка и Успеновка противник обстрелял из РСЗО "Град". По Каменскому и Малым Щербакам нанесены удары из Су-25 и двух вертолетов Ми-8, а по населенному пункту Зеленое Поле с вертолета Ка-52", - говорится в сообщении Сил обороны в Facebook.
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Также указано, что рашисты нанесли огневые удары по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам села Новониколаевка и городу Гуляйполе Пологовского района. Повреждения и разрушения получили 17 объектов.
Враг активных боевых действий на Запорожском направлении за прошедшие сутки, как сообщается, не проводил. Основные усилия сосредотачивались на удержании ранее захваченных территорий, огневом поражении позиций наших войск, рассредоточены сил во избежание огневого поражения со стороны наших войск. Кроме того, противник усовершенствовал инженерное оборудование линии обороны и в отдельных районах проводил воздушную разведку с применением БПЛА.
Основные силы и средства, как указано, захватчики продолжают сосредоточивать в районе населенных пунктов Васильевка, Орехов, Гуляйполе и Большая Новоселка Донецкой области.
Дополнение
россияне уже били авиацией по Каменскому на Запорожье.