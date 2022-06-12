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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44865 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Росіяни вдарили парою Су-25 по Кам'янському на Запоріжжі - ОВА

Росіяни вдарили парою Су-25 по Кам'янському на Запоріжжі - ОВА

Київ • УНН

 • 222418 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Російські окупанти завдали удару парою штурмовиків Су-25 по Кам'янському у Запорізькій області, йдеться у поширеному Запорізькою ОВА зведенні сил оборони Запорізького краю за минулу добу, пише УНН.

Так, загарбники вкотре били по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах.

Цитата

"По Кам’янському ворог завдав авіаційного удару парою Су-25", - сказано у повідомленні Запорізької ОВА у Telegram.

Деталі

Запоріжжя продовжує жити в прифронтових умовах. "Зберігаємо спокій! Готуємо місто Запоріжжя та область до оборони", - вказали в ОВА.

За минулу добу сили оборони на Запорізькому напрямку, як зазначається, знищили: 19 осіб особового складу противника, 7 - поранили; знищили 3 танки; 3 БМП; 4 одиниці автомобільної техніки. "Крім того, знищено ворожий склад боєприпасів, бліндаж, і спостережний пункт ворога", - зазначають в ОВА.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби противник на Запорізькому напрямку активних бойових дій ворог не вів.

Українські Національні Новини

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