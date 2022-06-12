Росіяни вдарили парою Су-25 по Кам'янському на Запоріжжі - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Російські окупанти завдали удару парою штурмовиків Су-25 по Кам'янському у Запорізькій області, йдеться у поширеному Запорізькою ОВА зведенні сил оборони Запорізького краю за минулу добу, пише УНН.
Так, загарбники вкотре били по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах.
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"По Кам’янському ворог завдав авіаційного удару парою Су-25", - сказано у повідомленні Запорізької ОВА у Telegram.
Деталі
Запоріжжя продовжує жити в прифронтових умовах. "Зберігаємо спокій! Готуємо місто Запоріжжя та область до оборони", - вказали в ОВА.
За минулу добу сили оборони на Запорізькому напрямку, як зазначається, знищили: 19 осіб особового складу противника, 7 - поранили; знищили 3 танки; 3 БМП; 4 одиниці автомобільної техніки. "Крім того, знищено ворожий склад боєприпасів, бліндаж, і спостережний пункт ворога", - зазначають в ОВА.
Доповнення
Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби противник на Запорізькому напрямку активних бойових дій ворог не вів.