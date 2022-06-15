На Запорожском направлении уничтожили вражеский склад боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинские защитники за прошедшие сутки среди прочего уничтожили вражеский склад боеприпасов на Запорожском направлении. При этом наблюдается перебрасывание врагом сюда подкрепления, сообщает Запорожская ОВА в сводке за сутки, пишет УНН.
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"Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции, наносят ответ врагу, уничтожая его живую силу и технику. (...) Уничтожен вражеский склад боеприпасов и 2 блиндажа противника", - говорится в сообщении.
Детали
Также за прошедшие сутки на этом направлении украинские воины уничтожили личного состава противника - 2 человек и 6 человек ранили; танк – 1 единица; БТР – 1 единица; ББМ – 1 единица; БМП-3– 1 единица; автомобильной техники – 3 единицы.
Как отмечается, основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточивать в населенных пунктах Васильевка и Васильевском районе, а также в Пологовском и Бердянском районах. В окрестностях населенного пункта Новозлатополь (Пологовский район) обнаружен учебный танковый полигон противника.
Зафиксировано также прибытие значительного количества военнослужащих в населенный пункт Днепрорудное (Василовский район), а также прибытие с территории оккупированной АР Крым железнодорожного поезда с цистернами с горючим.
"Данных, свидетельствующие о подготовке к вероятному наступлению в направлении города Орехов в ближайшее время, не зафиксировано. На всех рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия", - отметили при этом в ОВА.
За минувшие сутки на территории Запорожской области подверглись обстрелам и разрушениям окрестности города Гуляйполе Пологовского района и поселка Каменское Васильевского района. В частности, населенные пункты Гуляйполе, Червоное, Малиновку и Ольговское противник обстрелял из РСЗО БМ-21 "Град". Населённые пункты Времивка и Темировка попали под огонь танков. А по Першотравневому "работали" вражеские "Смерчи".
Дополнение
Российские оккупанты ранее нанесли авиаудары по трем селам на Запорожье.