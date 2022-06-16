На Запорожье вспыхнул пожар на химическом заводе "Коагулянт"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе “Коагулянт” в городе Пологи Запорожской области, передает УНН со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Детали
Как сообщили в Запорожской ОВА, на месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв м.
Данные о пострадавших уточняются.
"Сейчас ситуация контролируемая. По информации спасательных служб опасности для жителей области нет", - говорится в сообщении.
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