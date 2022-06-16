В Днепре вспыхнул пожар, загорелась летняя площадка кафе

Детали

О 21:29 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре на проспекте Дмитрия Яворницкого, Шевченковского района.

Как указывается, горит летняя площадка кафе на уровне второго этажа. Площадь пожара предварительно 500 м.кв.

Пострадавших и погибших нет.

В настоящее время на месте работают отделения пожарно-спасательных подразделений Главного управления.

В ГСЧС подчеркнули, что угроза распространению огня отсутствует.

Напомним

В Запорожье вспыхнул пожар на химическом заводе “Коагулянт”.