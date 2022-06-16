В Днепре вспыхнул пожар, загорелась летняя площадка кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Днепре вспыхнул пожар. Горит летняя площадка кафе на уровне второго этажа. Пострадавших и погибших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Детали
О 21:29 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре на проспекте Дмитрия Яворницкого, Шевченковского района.
Как указывается, горит летняя площадка кафе на уровне второго этажа. Площадь пожара предварительно 500 м.кв.
Пострадавших и погибших нет.
В настоящее время на месте работают отделения пожарно-спасательных подразделений Главного управления.
В ГСЧС подчеркнули, что угроза распространению огня отсутствует.
Напомним
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