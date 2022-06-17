Днепропетровская область: оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину. Попали по селу Большая Костромка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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“Поздним вечером враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Попал по селу Большая Костромка. На счастье, никто не пострадал. Ночью в области была одна тревога. Без обстрелов”, — отметил он.
Напомним
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