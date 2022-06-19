Вражеский ракетный удар по Кривому Рогу: Вилкул сообщил, что есть потери и значительные разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что в результате вражеского ракетного удара по Кривому Рогу есть потери среди населения и значительные разрушения, передает УНН.
Цитата
“Был прилет нескольких вражеских крылатых ракет в Ингулецкий район Кривого Рога. Я не могу дать всю информацию, но разрушения очень значительны. Есть потери, а среди гражданских — двое пострадавших”, — подчеркнул он.
Детали
Вилкул также отметил, что в результате обстрела Апостоловской общины жители не пострадали, однако была разрушена линия электропередач. Благодаря работе коммунальных служб она уже возобновлена.
Напомним
В Кривом Роге на Днепропетровщине был вражеский “прилет”, есть двое раненых.