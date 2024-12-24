Вилкул подтвердил ракетную атаку на Кривой Рог

ukenru
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
13:18 • 28137 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
12:02 • 38022 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
09:32 • 76532 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 104785 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 125623 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 116066 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 123293 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 119301 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
 • 118044 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
 • 107800 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ford пожертвует 1 миллион долларов и автопарк на инаугурацию Трампа

Ford пожертвует 1 миллион долларов и автопарк на инаугурацию Трампа

 • 59871 просмотра
В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

 • 101831 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 104212 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

08:31 • 100556 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

09:42 • 41758 просмотра
публикации
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

13:18 • 28137 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 125623 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 127079 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 128453 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 133294 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

09:42 • 41777 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

08:31 • 100557 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 104213 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 102728 просмотра
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

 • 101183 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Вилкул подтвердил ракетную атаку на Кривой Рог

Вилкул подтвердил ракетную атаку на Кривой Рог

Киев  •  УНН

 • 1445 просмотра

Read in English

Председатель Совета обороны Кривого Рога подтвердил ракетный удар по городу. Службы работают на месте, а жителей просят не публиковать фото и видео в сети.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил вражескую ракетную атаку на город и указал, что службы уже работают, пишет УНН.

Кривой Рог. Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем

- написал Вилкул в Telegram.

Также Вилкул призвал ничего снимать и не выкладывать в интернет.

Ранее 

Сообщалось о взрывах в Кривом Роге. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
krivoi-rogКривой Рог