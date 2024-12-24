Вилкул подтвердил ракетную атаку на Кривой Рог
Киев • УНН
Председатель Совета обороны Кривого Рога подтвердил ракетный удар по городу. Службы работают на месте, а жителей просят не публиковать фото и видео в сети.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил вражескую ракетную атаку на город и указал, что службы уже работают, пишет УНН.
Кривой Рог. Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем
Также Вилкул призвал ничего снимать и не выкладывать в интернет.
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Сообщалось о взрывах в Кривом Роге.