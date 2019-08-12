Вылет самолета из Еревана в Москву отменили из-за технической проблемы

Отмечается, что регулярный рейс UTA880 не удалось выполнить из-за обнаруженной неполадки. Ведутся работы по организации доставки пассажиров, до тех пор они будут обеспечены питанием и гостиницей.

“Boeing 737 авиакомпании Utair, который должен был следовать из Еревана в аэропорт Внуково города Москвы рейсом UTA880, 12 августа не выполнил запланированный полет из-за технической проблемы, обнаруженной на борту. Комитет гражданской авиации связался с армянским представительством авиакомпании Utair, откуда сообщили, что ведутся работы по организации перевозки граждан в максимально сжатые сроки”, — говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНН, аэропорт Хитроу в начале августа отменил 177 рейсов из-за забастовки.