Виліт літака з Єревана в Москву скасували через технічну проблему
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Boeing 737 авіакомпанії Utair, який повинен був 12 серпня виконати рейс з Єревану в Москву, скасували через технічну проблеми. Про це повідомляється на сторінці Комітету цивільної авіації Вірменії в Facebook, пише УНН.
Відзначається, що регулярний рейс UTA880 не вдалося виконати через виявлену несправність. Ведуться роботи по організації доставки пасажирів, до тих пір вони будуть забезпечені харчуванням і готелем.
“Boeing 737 авіакомпанії Utair, який повинен був слідувати з Єревана в аеропорт Внуково міста Москви рейсом UTA880, 12 серпня не виконав запланований політ через технічну проблеми, виявлену на борту. Комітет цивільної авіації зв’язався з вірменським представництвом авіакомпанії Utair, звідки повідомили, що ведуться роботи з організації перевезення громадян в максимально стислі терміни”, — йдеться в прес-релізі.
Як повідомляв УНН, аеропорт Хітроу на початку серпня скасував 177 рейсів через страйки.