Разоблачение "Слуги народа" Трубицына на взятке: решается вопрос относительно сообщения о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Правоохранители задержали депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына взятки и еще пятерых человек на получении в порядке ст. 208 Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении, сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.
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“Депутата Киевсовета и других уличенных в получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды чиновников задержали в порядке ст. 208. Решается вопрос о сообщение им о подозрении”, - говорится в сообщении.
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НАБУ и САП разоблачили действующего депутата Киевской городской рады от “Слуги народа”, который является председателем одной из постоянных комиссий Киевсовета, на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды за содействие в организации розничной торговли в столице.
Отмечается, что правоохранители также разоблачили пятерых человек, причастных к коррупционной схеме.
Депутат в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли (“купав”) заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек.
Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и др.). Свои “услуги” участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии они планировали распределить между собой.
По предварительной информации, речь идет о депутате от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Сейчас правоохранители не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.