Викриття “Слуги народу” Трубіцина на хабарі: вирішується питання щодо повідомлення про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Правоохоронці затримали депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина хабара та ще п’ятьох осіб на отриманні в порядку ст. 208 Кримінального Кодексу. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру, повідомляє УНН з посиланням на НАБУ.
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“Депутата Київради та інших викритих на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди посадовців затримали в порядку ст. 208. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру”, - йдеться в повідомленні.
Доповнення
НАБУ і САП викрили чинного депутата Київської міської ради від “Слуги народу”, який є головою однієї з постійних комісій Київради на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.
Наголошується, що правоохоронці також викрили п’ятьох осіб, причетних до корупційної схеми.
Депутат у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі (“купав”) заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.
Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої “послуги” учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.
За попередньою інформацією, йдеться про депутата від "Слуги народу" Владислава Трубіцина. Наразі правоохоронці не підтверджують, але й не спростовують дану інформацію.