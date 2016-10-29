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Разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму более 8600000 грн

Разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму более 8600000 грн

Киев • УНН

 • 11215 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Сотрудники Донецкого областного управления налоговой милиции разоблачили руководителей предприятия, уклонились от уплаты налогов на сумму более 8600000 грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Установлено, что должностные лица предприятия, зарегистрировано в Киевской области и занимается оптовой торговлей зерном, закупали сельхозпродукцию у компаний и частных лиц в Луганской и Донецкой областях за наличные средства. В дальнейшем продукция реализовывалась в адрес зернотрейдеров ", - сообщил С.Билан.

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Отмечается, что при этом злоумышленники искусственно формировали налоговый кредит по НДС за счет отражения в бухгалтерском и налоговом учете бестоварных операций по приобретению пшеницы и ячменя в фиктивных предприятий.

Таким образом руководители предприятия уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 8600000 грн, что является особо крупным размером.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

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