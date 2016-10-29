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Викрито схему ухилення від сплати податків на суму понад 8,6 млн грн

Викрито схему ухилення від сплати податків на суму понад 8,6 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Співробітники Донецького обласного управління податкової міліції викрили керівників підприємства, які ухилилися від сплати податків на суму понад 8,6 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Встановлено, що посадові особи підприємства, яке зареєстровано в Київській області і займається оптовою торгівлею зерном, закуповували сільгосппродукцію у компаній і приватних осіб в Луганській і Донецькій областях за готівкові кошти. Надалі продукція реалізовувалася на адресу зернотрейдерів,” — повідомив С.Білан.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДФСУ викрили схему з ухилення від митних платежів на понад 100 млн грн

Зазначається, що при цьому зловмисники штучно формували податковий кредит з ПДВ за рахунок відображення в бухгалтерському та податковому обліках безтоварних операцій з придбання пшениці і ячменю у фіктивних підприємств.

Таким чином керівники підприємства ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму понад 8,6 млн грн, що є особливо великим розміром.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК.

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