Викрито схему ухилення від сплати податків на суму понад 8,6 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Співробітники Донецького обласного управління податкової міліції викрили керівників підприємства, які ухилилися від сплати податків на суму понад 8,6 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Встановлено, що посадові особи підприємства, яке зареєстровано в Київській області і займається оптовою торгівлею зерном, закуповували сільгосппродукцію у компаній і приватних осіб в Луганській і Донецькій областях за готівкові кошти. Надалі продукція реалізовувалася на адресу зернотрейдерів,” — повідомив С.Білан.
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Зазначається, що при цьому зловмисники штучно формували податковий кредит з ПДВ за рахунок відображення в бухгалтерському та податковому обліках безтоварних операцій з придбання пшениці і ячменю у фіктивних підприємств.
Таким чином керівники підприємства ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму понад 8,6 млн грн, що є особливо великим розміром.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК.