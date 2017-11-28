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Разоблачено игорное заведение под вывеской "Украинской национальной лотереи"

Разоблачено игорное заведение под вывеской "Украинской национальной лотереи"

Киев  •  УНН

 • 9225 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Харькове разоблачили очередное незаконное игорное заведение под вывеской "Украинской национальной лотереи". Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает УНН.

Игорное заведение действовало в спальном районе города. Злоумышленники организовали нелегальный бизнес в торговом киоске, который работал без каких-либо разрешительных документов.

"Подпольный бизнес функционировал под вывеской "Украинская национальная лотерея". В запрещенные азартные игры посетители играли на компьютерных стимуляторах", - рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

По результатам обысков было обнаружено и изъято 11 системных блоков, деньги и бухгалтерские записи.

"Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины - занятие игорным бизнесом", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к незаконному предпринимательству.

Напомним, "Украинскую национальную лотерею" связывают с народным депутатом от БПП Александром Третьяковым. Компанию неоднократно разоблачали в организации запрещенных азартных игр, а также уклонении от уплаты налогов. В частности, запрещеная букмекерская деятельность прикрывалась лотереями "Фаворит спорт".

В то же время, "Украинскую национальную лотерею" активно выдвигают в монополисты лотерейного рынка, дискриминируя его прямых конкурентов. СНБО, например, ввела ограничительные санкции против этих компаний, а Минфин выписал новые лицензионные условия, которые препятствуют получить лицензии на продолжение деятельности. Параллельно радикалы из "Национального корпуса" взялись громить лотерейные точки конкурентов "Украинской национальной лотереи".

Впрочем, планы по монополизации лотерейного рынка заинтересованным лицам реализовать пока не удается. В СБУ заявили, что оснований для содержания "М.С.Л." под санкциями нет, документ Минфина не поддержали в АМКУ и Госказначействе, а погромы "Нацкорпуса" назвали заказными.

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