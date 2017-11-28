Викрито гральний заклад під вивіскою "Української національної лотереї"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Харкові викрили черговий незаконний гральний заклад під вивіскою "Української національної лотереї". Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає УНН.
Гральний заклад діяв у спальному районі міста. Зловмисники організували нелегальний бізнес у торговельному кіоску, що працював без будь-яких дозвільних документів.
"Підпільний бізнес функціонував під вивіскою "Українська національна лотерея". У заборонені азартні ігри відвідувачі грали на комп’ютерних стимуляторах", - розповіли у прес-службі прокуратури області.
За результатами обшуків було виявлено та вилучено 11 системних блоків, гроші та бухгалтерські записи.
"Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 203-2 КК України – зайняття гральним бізнесом", - розповіли у прокуратурі.
Наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного підприємництва.
Нагадаємо, "Українську національну лотерею" пов’язують з народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим. Компанію неодноразово викривали на організації заборонених азартних ігор, а також ухилянні від сплати податків. Зокрема, заборонена букмекерська діяльність прикривалася лотереями "Фаворит спорт".
Водночас, "Українську національну лотерею" активно висувають в монополісти лотерейного ринку, дискримінуючи його прямих конкурентів. РНБО, наприклад, ввела обмежувальні санкції проти цих компаній, а Мінфін виписав нові ліцензійні умови, які перешкоджають їм отримати ліцензії на продовження діяльності. Паралельно радикали з "Національного корпусу" взялися громити лотерейні точки конкурентів "Української національної лотереї".
Втім, плани по монополізації лотерейного ринку зацікавленим особам реалізувати поки не вдається. В СБУ заявили, що підстав для утримання "М.С.Л." під санкціями немає, документ Мінфіну не підтримали в АМКУ та Держказначействі, а погроми "Нацкорпусу" назвали замовними.