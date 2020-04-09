Разоблачили руководителя квартирно-эксплуатационного отдела, который не задекларировал имущество на почти 3 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Разоблачили руководителя одного из квартирно-эксплуатационных отделов Юга Украины, который не задекларировал имущество на сумму 2,9 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона Украины.
"Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Южного региона Украины досудебным расследованием уголовного производства по факту внесения заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016-2018 годы, разоблачен руководитель одного из квартирно-эксплуатационных отделов Юга Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что несмотря на предмет преступления - стоимость незадекларированного имущества - досудебное расследование указанного правонарушения относится к полномочиям другого органа, согласно ч. 5 ст. 216 УПК Украины.
Соответственно, материалы уголовного производства для завершения досудебного следствия и передачи обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд, Военная прокуратура Южного региона Украины направила в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Досудебным расследованием установлено, что в декларации указанного должностного лица не внесены объекты недвижимого и движимого имущества, принадлежащих праву собственности или пользования субъекту декларирования и членам его семьи. В частности, это квартира, садовый и дачный дома, земельный участок, два элитных внедорожника.
Ориентировочная стоимость незадекларированных должностным лицос активов составляет 2,9 млн гривен. Предварительная квалификация преступления - ст. 366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации).
Стоит отметить, что указанный чиновник в 2004 и 2013 годах был осужден за коррупционные преступления, однако указанное обстоятельство не помешало Министерству обороны Украины назначить его в 2018 году на должность, которая предоставляет полномочия по распоряжению бюджетными средствами и военным имуществом.
Напомним, в Черкасской области депутата Жашковского районного совета оштрафуют на 850 гривен за несвоевременно поданную декларацию.