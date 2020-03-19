На Черкащині оштрафують депутата за несвоєчасне подання декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Черкащині депутата Жашківської районної ради оштрафують на 850 гривень за несвоєчасно подану декларацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"Жашківським районним судом депутата Жашківської районної ради визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП), та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу розміром 850 грн", - сказано у повідомленні.
Установлено, що суб’єкт декларування несвоєчасно, без поважних причин подав щорічну електронну декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік за формою, що визначається НАЗК.
На цей час судове рішення не набрало законної сили.
Нагадаємо, суд визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю колишнього працівника Представництва Президента України в АР Крим, яка несвоєчасно подала декларацію.