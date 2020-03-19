В Черкасской области оштрафуют депутата за несвоевременное представление декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Черкасской области депутата Жашковского районного совета оштрафуют на 850 гривен за несвоевременно поданную декларацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"Жашковским районным судом депутат Жашковского районного совета признан виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией (ч. 1 ст. 172-6 КУоАП), и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 850 грн", - сказано в сообщении.
Установлено, что субъект декларирования несвоевременно, без уважительных причин подал ежегодную электронную декларацию лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год по форме, которая определяется НАПК.
В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу.
Напомним, суд признал виновным в нарушении требований финансового контроля бывшего сотрудника Представительства Президента Украины в АР Крым, которая несвоевременно подала декларацию.