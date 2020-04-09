Викрили керівника квартирно-експлуатаційного відділу, який не задекларував майна на майже 3 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Викрили керівника одного з квартирно-експлуатаційних відділів Півдня України, який не задекларував майна на суму 2,9 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Військової прокуратури Південного регіону України.
"За процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України досудовим розслідуванням кримінального провадження за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016–2018 роки, викрито керівника одного з квартирно-експлуатаційних відділів Півдня України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що не зважаючи на предмет злочину – вартість незадекларованого майна - досудове розслідування вказаного правопорушення належить до повноважень іншого органу, згідно з ч. 5 ст. 216 КПК України.
Відповідно, матеріали кримінального провадження для завершення досудового слідства та передання обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду, Військова прокуратура Південного регіону України надіслала до Національного антикорупційного бюро України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до декларації вказаного посадовця не внесені об’єкти нерухомого та рухомого майна, що належали праву власності або користування суб’єкту декларування та членам його сім’ї. Зокрема, це квартира, садовий та дачний будинки, земельна ділянка, два елітні позашляховики.
Орієнтовна вартість незадекларованих посадовцем активів становить 2,9 млн гривень. Попередня кваліфікація злочину ‒ ст. 366-1 КК України (Декларування недостовірної інформації).
Варто зазначити, що вказаний посадовець у 2004 та 2013 роках був засуджений за корупційні злочини, однак вказана обставина не перешкодила Міністерству оборони України призначити його у 2018 році на посаду, яка надає повноваження щодо розпорядження бюджетними коштами та військовим майном.
Нагадаємо, на Черкащині депутата Жашківської районної ради оштрафують на 850 гривень за несвоєчасно подану декларацію.