Похищение и пытки руководителя "Нефтегаздобычи": суд оставил Рудковского под круглосуточным домашним арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-министра транспорта, экс-нардепа от Партии регионов Николая Рудковского, которого подозревают в похищении и истязании руководителя компании “Нефтегаздобыча”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.
Детали
Сообщается, что 16 сентября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября 2021 года, которым изменен подозреваемому меру пресечения с домашнего ареста в определенный период суток на круглосуточный домашний арест до 29 сентября 2021 года включительно.
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“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.
Что было раньше
Суд отправил Рудковского под круглосуточный домашний арест из-за посещения им Монако вместо лечения в Вене.
Тогда прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей Рудковского.
Ранее в СМИ сообщалось, что Офис генерального прокурора позволил Рудковскому, с 4 августа проходить медицинское обследование в Вене, Австрия — 11 августа появилась информация о его пребывании в Монако.
Дополнение
Напомним, в аэропорту “Борисполь” Николаю Рудковскому лично вручили уведомление о подозрении в деле о похищении и пытках экс-руководителя ЧАО “Нефтегаздобыча” Олега Семинского, а также в вымогательстве денег от его родных.
В июне 2021 года Печерский районный суд Киева отправил Рудковского под стражу.
Офис генпрокурора сообщил о раскрытии резонансного похищения экс-руководителя “Нефтегаздобыча” в 2012 году.
Пяти лицам, в том числе организатору, было сообщено о подозрении в похищении и истязании экс-руководителя ЧАО “Нефтегаздобыча”, а в настоящее время народного депутата Украины IX созыва Олега Семинского.