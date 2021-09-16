Викрадення та катування керівника "Нафтогазвидобування": суд залишив Рудьковського під цілодобовим домашнім арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом ексміністра транспорту, екснардепа від Партії регіонів Миколу Рудьковського, якого підозрюють у викраденні та катуванні керівника компанії “Нафтогазвидобування”. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.
Деталі
Повідомляється, що 16 вересня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня 2021 року, якою змінено підозрюваному запобіжний захід з домашнього арешту у визначений період доби на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня 2021 року включно.
Цитата
“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 02 вересня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури — без задоволення”, — йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Суд відправив Рудьковського під цілодобовий домашній арешт через відвідин ним Монако замість лікування у Відні.
Тоді прокуратура клопотала про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою Рудьковському.
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Офіс генерального прокурора дозволив Рудьковському, з 4 серпня проходити медичне обстеження у Відні, Австрія — 11 серпня з’явилася інформація про його перебування у Монако.
Доповнення
Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” Миколі Рудьковському особисто вручили повідомлення про підозру у справі щодо викрадення та катування екскерівника ПрАТ “Нафтогазвидобування” Олега Семінського, а також у вимаганні грошей від його рідних.
В червні 2021 року Печерський районний суд Києва відправив Рудьковського під варту.
Офіс Генпрокурора повідомив про розкриття резонансного викрадення екскерівника “Нафтогазвидобування” у 2012 році.
П’ятьом особам, у тому числі організатору, було повідомлено про підозру у викраденні та катуванні екскерівника ПрАТ “Нафтогазвидобування”, а на даний час народного депутата України IX скликання Олега Семінського.