Похищение Луценко и Вербицкого: суд приговорил Волкова к 9 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова обвиняемого в похищении в январе 2014 года активистов Майдана Игоря Луценко, похищении и убийстве Юрия Вербицкого. Об этом сообщил потерпевший по делу Игорь Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата
"Сегодня Бориспольский горрайонный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова обвиняемого похищении и убийстве Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана", - написал Луценко.
Детали
По его словам, Волкова признали виновными в пытках, похищении и противодействия мирным собраниям. (Ст. 340, ч. 3 ст.27 и ч. 3 ст. 146, 127).
"Прокуратура выдвигала также обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал", - отметил он.
Что было раньше
Во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных их участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали.
Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии правоохранителей, он умер от переохлаждения.
Дополнение
16 апреля в ОГПУ сообщили, что правоохранители под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора Украины установили еще одного человека, который принимал участие в похищении, незаконном лишении свободы и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время Революции достоинства.
В Офисе Генпрокурора напоминают, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечено 15 лиц, в отношении 6 из них дела рассматривают суды, в частности по 2 заочно, девять человек объявлено в розыск.