Викрадення Луценка та Вербицького: суд засудив Волкова до 9 років ув'язнення

Цитата

“Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова обвинуваченого викраденні та вбивстві Юрія Вербицького і мене під час подій Майдану”, — написав Луценко.

Деталі

За його словами, Волкова визнали винними у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням. (ст. 340, ч. 3 ст.27 і ч. 3 ст. 146, 127).

“Прокуратура висувала також звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але це суд не підтримав”, — зазначив він.

Що було раніше

Під час подій на Майдані, 21 січня 2014 року, активних їх учасників Ігоря Луценка і Юрія Вербицького невідомі викрали з Жовтневої лікарні Києва. За даними слідства, до викрадення причетні 13 осіб, громадських активістів катували.

Ігоря Луценка згодом відпустили, тіло Юрія Вербицького знайшли 22 січня 2014 року в лісі під Києвом. За версією правоохоронців, він помер від переохолодження.

Доповнення

16 квітня в ОГПУ повідомили, що правоохоронці під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора України встановили ще одну людину, яка брала участь у викраденні, незаконному позбавленні волі та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького під час Революції гідності.



В Офісі Генпрокурора нагадують, що за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, стосовно 6 із них справи розглядають суди, зокрема щодо 2 заочно, дев’ятьох осіб оголошено в розшук.