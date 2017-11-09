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Прокуратура проситиме суд продовжити арешт одному з викрадачів Луценка і Вербицького

Прокуратура проситиме суд продовжити арешт одному з викрадачів Луценка і Вербицького

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сторона обвинувачення проситиме Печерський районний суд продовжити термін арешту ще на два місяці Олександру Волкову, який підозрюється у викраденні в січні 2014 року Ігоря Луценка та вбивстві Юрія Вербицького. Про це в коментарі журналістам по завершенню судового засідання в Апеляційному суді заявив прокурор Олексій Донський, передає кореспондент УНН.

"19 листопада спливає термін попереднього запобіжного заходу Волкова, і десь 13 листопада ми проситимемо Печерський районний суд продовжити йому арешт ще на 60 діб", - сказав О.Донський.

За його словами, О.Волков не бажає працювати зі слідством і надавати покази, проте сторона обвинувачення має у своєму розпорядженні достатньо переконливих доказів його вини і наразі продовжує збирати докази щодо інших фігурантів.

Як повідомляв УНН, під час подій на Майдані, 21 січня 2014 року, активних учасників Ігоря Луценка і Юрія Вербицького невідомі викрали з Жовтневої лікарні Києва. За даними слідства, до викрадення причетні 13 осіб, громадських активістів катували.

Ігоря Луценка згодом відпустили, тіло Юрія Вербицького знайшли 22 січня 2014 року в лісі під Києвом. За версією міліції, він помер від переохолодження.

Нагадаємо, 9 листопада суд залишив під вартою підозрюваного у викраденні Луценка та Вербицького.

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