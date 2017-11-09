Прокуратура будет просить суд продлить арест одному из похитителей Луценко и Вербицкого

"19 ноября истекает срок предварительного пресечения Волкова, и порядка 13 ноября мы будем просить Печерский районный суд продлить ему арест еще на 60 суток", - сказал А.Донской.

По его словам, А.Волков не желает работать со следствием и давать показания, однако сторона обвинения располагает достаточно убедительными доказательствами его вины и сейчас продолжает собирать доказательства по другим фигурантам.

Как сообщал УНН, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали.

Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии милиции, он умер от переохлаждения.

Напомним, 9 ноября суд оставил под стражей подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого.