Прокуратура будет просить суд продлить арест одному из похитителей Луценко и Вербицкого
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сторона обвинения будет просить Печерский районный суд продлить срок ареста еще на два месяца Александру Волкову, который подозревается в похищении в январе 2014 года Игоря Луценко и убийстве Юрия Вербицкого. Об этом в комментарии журналистам по завершению судебного заседания в Апелляционном суде заявил прокурор Алексей Донской, передает корреспондент УНН.
"19 ноября истекает срок предварительного пресечения Волкова, и порядка 13 ноября мы будем просить Печерский районный суд продлить ему арест еще на 60 суток", - сказал А.Донской.
По его словам, А.Волков не желает работать со следствием и давать показания, однако сторона обвинения располагает достаточно убедительными доказательствами его вины и сейчас продолжает собирать доказательства по другим фигурантам.
Как сообщал УНН, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали.
Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии милиции, он умер от переохлаждения.
Напомним, 9 ноября суд оставил под стражей подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого.