Справи Майдану: заарештовано ще одного підозрюваного у викраденні та катуванні Луценка та Вербицького

Деталі

Зазначено, що ця людина у складі злочинної групи 21 січня 2014 року викрала з приміщення Олександрівської клінічної лікарні Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а згодом, після вивезення потерпілих до лісу, брала участь у їх незаконному позбавленні волі та катуванні.

"Йому повідомлено про підозру в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, викраденні та незаконному позбавленні волі двох осіб, що спричинило тяжкі наслідки - смерть людини, а також незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 і ст. 340 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Офісу Генпрокурора, до підозрюваного суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В Офісі Генпрокурора нагадують, що за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, стосовно 6 із них справи розглядають суди, зокрема щодо 2 заочно, дев’ятьох осіб оголошено в розшук.

Додамо

Колишньому голові одного з районних судів Києва – судді у відставці, а на теперішній час адвокату повідомлено про підозру у позбавленні прав для перешкоджання протестам під час Майдану.