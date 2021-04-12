Справи Майдану: ексголову районного суду Києва підозрюють у позбавленні прав для перешкоджання протестам

Цитата

“Прокурорами Офісу Генерального прокурора за дорученням заступника Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому голові одного з районних судів м. Києва — судді у відставці, а на теперішній час адвокату. Йому інкримінується незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою (ст. 340 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, заради залякування мітингувальників, які 29 грудня 2013 року були учасниками руху автоколони від Хрещатика до резиденції “Межигір’я” колишнього Президента України, суддя за відсутності доказів притягнув до адміністративної відповідальності двох осіб за нібито невиконання водіями вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП).

Так, 25 січня 2014 року суддя призначив їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення за таке правопорушення — позбавлення права керування транспортним засобом.

“Разом з цим слідством встановлено, що притягнуті до відповідальності громадяни взагалі не брали участі в автопробігу до „Межигір’я“ і навіть не мали водійських посвідчень. Один із них є особою з інвалідністю першої групи, яка потребує для пересування сторонньої допомоги”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Колишньому інспектору полку дорожньо-патрульної служби ДАІ, повідомлено про підозру у справі Майдану.

“Справи Майдану”

Під час акцій протесту, за даними Офісу Генпрокурора, загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців. У протистоянні загалом постраждало понад 2,5 тисячі осіб, з них понад 2000 визнано потерпілими у кримінальних провадженнях.

У 2020 році “справи Майдану” перейшли до нового органу слідства — в січні минулого року було створено спеціальний підрозділ у Державному бюро розслідувань, що продовжив розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках.

Станом на 20 листопада 2020 року, за даними ОГП, суди першої інстанції розглядали 86 “справ Майдану”, процесуальне керівництво у яких — за Департаментом у справах Майдану Офісу Генпрокурора.

Як повідомляв УНН, звіт Генерального прокурора України Ірини Венедіктової про хід та поточні підсумки розслідування “справ Майдану” хочуть почути у Верховній Раді.