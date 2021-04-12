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Дела Майдана: экс-главу районного суда Киева подозревают в лишении прав для препятствования протестам

Дела Майдана: экс-главу районного суда Киева подозревают в лишении прав для препятствования протестам

Киев  •  УНН

 • 16236 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Бывшему главе одного из районных судов Киева - судье в отставке, а в настоящее время адвокату сообщено о подозрении в лишении прав для препятствования протестам во время Майдана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины, передает УНН.

Цитата

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора по поручению заместителя Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему председателю одного из районных судов г. Киева - судье в отставке, а в настоящее время адвокату. Ему инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом (ст. 340 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, ради запугивания митингующих, которые 29 декабря 2013 года были участниками движения автоколонны от Крещатика до резиденции "Межигорье" бывшего Президента Украины, судья при отсутствии доказательств привлек к административной ответственности двух человек за якобы невыполнение водителями требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП).

Так, 25 января 2014 года судья назначил им наиболее строгий вид административного взыскания за такое правонарушение - лишение права управления транспортным средством.

"Вместе с этим следствием установлено, что привлеченные к ответственности граждане вообще не участвовали в автопробеге в "Межигорье" и даже не имели водительских удостоверений. Один из них является лицом с инвалидностью первой группы, требующей для передвижения посторонней помощи", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Бывшему инспектору полка дорожно-патрульной службы ГАИ, сообщено о подозрении в деле Майдана.

"Дела Майдана"

Во время акций протеста, по данным Офиса Генпрокурора, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии всего пострадало более 2,5 тысячи человек, из них более 2000 признаны потерпевшими по уголовным производствам.

В 2020 году "дела Майдана" перешли в новый орган следствия - в январе прошлого года было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, которое продолжило расследование преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

По состоянию на 20 ноября 2020 года, по данным ОГП, суды первой инстанции рассматривали 86 "дел Майдана", процессуальное руководство в которых - за Департаментом по делам Майдана Офиса Генпрокурора.

Как сообщал УНН, отчет Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о ходе и текущие итоги расследования "дел Майдана" хотят услышать в Верховной Раде.

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