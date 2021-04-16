Дела Майдана: арестован еще один подозреваемый в похищении и пытках Луценко и Вербицкого
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Правоохранители под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины установили еще одного человека, который принимал участие в похищении, незаконном лишении свободы и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время Революции достоинства. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Офиса Генпрокурора, передает УНН.
Детали
Отмечено, что этот человек в составе преступной группы 21 января 2014 года похитил из помещения Александровской клинической больницы Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а затем, после вывоза пострадавших в лес, участвовал в их незаконном лишении свободы и пытках.
"Ему сообщено о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц, похищении и незаконном лишении свободы двух человек, повлекшем тяжкие последствия - смерть человека, а также незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 и ст. 340 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По информации Офиса Генпрокурора, в отношении подозреваемого суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей.
В Офисе Генпрокурора напоминают, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечено 15 лиц, в отношении 6 из них дела рассматривают суды, в частности по 2 заочно, девять человек объявлены в розыск.
Добавим
Бывшему главе одного из районных судов Киева - судье в отставке, а в настоящее время адвокату сообщено о подозрении в лишении прав для препятствования протестам во время Майдана.