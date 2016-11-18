Похитителей элитных авто будут судить в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Одесской области будут судить двух человек, подозреваемых в серии угонов элитных авто в Одессе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Установлено, что два жителя Одессы в течение апреля - августа 2016 года систематически похищали элитные авто марки BMW. На их "счету" 7 угонов автомобилей в том числе на ул. Тополева, Сегедской, Ак. Королева, Троицкой, Махачкалинской тому подобное. Общая стоимость автомобилей составляет около 4 млн грн.
Во время похищения авто в Суворовском районе одного из мужчин задержали сотрудники полиции. В ходе проведения спецоперации подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям и совершил наезд на полицейского, в результате чего последний получил повреждения. Указанному лицу сообщено о подозрении в причинении правоохранителю телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).
Прокуратура Одесской области 17 ноября направила в Приморский райсуд обвинительный акт в отношении двух лиц, подозреваемых в серии угонов транспортных средств (ч. 3 ст. 289 УК Украины).