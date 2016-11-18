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Викрадачів елітних авто судитимуть в Одесі

Викрадачів елітних авто судитимуть в Одесі

Київ • УНН

 • 9145 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Одещині судитимуть двох осіб, підозрюваних у серії викрадень елітних авто в Одесі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Встановлено, що двоє мешканців Одеси протягом квітня — серпня 2016 року систематично викрадали елітні авто марки BMW. На їх “рахунку” 7 викрадень автомобілів у тому числі на вул. Топольова, Сегедській, Ак. Корольова, Троїцькій, Махачкалінській тощо. Загальна вартість автомобілів складає близько 4 млн грн.

Під час викрадення авто у Суворовському районі одного з чоловіків затримали працівники поліції. У ході проведення спецоперації підозрюваний чинив опір правоохоронцям та скоїв наїзд на поліцейського, унаслідок чого останній отримав ушкодження. Також указаній особі повідомлено про підозру у заподіянні правоохоронцю тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

Прокуратура Одеської області 17 листопада скерувала до Приморського райсуду обвинувальний акт стосовно двох осіб, підозрюваних у серії викрадень транспортних засобів (ч. 3 ст. 289 КК України).

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