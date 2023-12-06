Википедия назвала 25 самых популярных статей за год: мир интересовали фильмы, знаменитости, ChatGPT и война в Украине
Киев • УНН
Страница ChatGPT в Википедии была самой популярной в 2023 году и собрала более 49,4 миллионами просмотров. Кроме нее в топ-25 самых популярных страниц вошли статьи об Индии, популярные фильмы, актеров и футболистов, а также статья о российской агрессии в Украине.
Самой популярной страницей в Википедии стала статья о ChatGPT, ее прочитал более чем каждый второй посетитель Википедии. Об этом сообщила Wikimedia Foundation, которая управляющая Википедией, пишет УНН со ссылкой на CNN Business.
Детали
В список самых популярных страниц за 2023 год вошли 25 статей. Самой популярной статьей стала страница о ChatGPT, чат-боте с искусственным интеллектом от компании OpenAI. Ее прочитали более 49,4 млн раз.
На втором месте по популярности оказался список известных людей, которые умерли в 2023 году (42,6 млн просмотров). Третье место в рейтинге занимает статья о Кубке мира по крикету 2023 года - она набрала более 38,1 млн просмотров благодаря повышенному интересу жителей Индии к этому виду спорта. На четвертом месте тоже оказалась статья о крикете - "Индийская премьер-лига" (32 млн). Пятое место досталось статье о фильме "Оппенгеймер" (более 28,3 млн просмотров).
С начала 2023 года Википедию посетили более 84 млрд раз. При этом значительно вырос интерес к ней среди жителей Индии и Юго-Восточной Азии. 5 из 25 самых популярных статей в списке относятся к Индии. В частности, в рейтинг попали две статьи о популярных индийских фильмах "Солдат" и "Патхан: Схватка со смертью", а также а также статья о самой Индии.
Среди других самых популярных статей Википедии этого года - страницы, посвященные фильмам и телесериалам, которые недавно вышли ("Одни из нас", "Барби", "Аватар: путь воды", "Стражи галактики-3"). На седьмое место вышла статья об американском физике Роберте Оппенгеймере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 500 млн долл. на двоих: в первый уикенд "Барбенгеймер" бьет все кассовые рекорды
Кроме того, пользователи "Википедии" активно интересовались биографиями знаменитостей, которые живут ныне: певицы Тейлор Свифт, футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, миллиардера Илона Маска и скандально известного блогера Эндрю Тейта. На 17-м месте оказалась статья об актере Мэтью Перри, который недавно умер, на 22-м - статья о Лизе Мари Пресли (певице и дочери Элвиса Пресли), которая умерла в начале 2023 года.
В топ-25 попали также две статьи о странах (США и Индии). Из важных мировых событий пользователей онлайн-энциклопедии больше всего интересовала война в Украине: соответствующую страницу прочитали почти 12,8 млн раз (24-е место в списке).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Википедия не будет выполнять проверки по возрасту, которых требует британский законопроект о безопасности в интернете
Википедия назвала 25 самых популярных статей за год: мир интересовали фильмы, знаменитости, ChatGPT и война в Украине
Страница ChatGPT в Википедии была самой популярной в 2023 году и собрала более 49,4 миллионами просмотров. Кроме нее в топ-25 самых популярных страниц вошли статьи об Индии, популярные фильмы, актеров и футболистов, а также статья о российской агрессии в Украине.
Поступления в местные бюджеты увеличились на 15 процентов по сравнению с прошлым годом - Минфин
Поступления в местные бюджеты выросли на 15% по сравнению с предыдущим годом и по состоянию на 1 декабря 2023 года составили 407,3 млрд грн, что свидетельствует о возвращении к довоенному уровню.
Стартап Илона Маска в области ИИ стремится привлечь 1 миллиард долларов
ИИ-стартап Илона Маска xAI имеет целью привлечь $1 млрд, уже получив $135 млн. xAI, конкурируя с OpenAI, выпустила программу Grok
В Днепре разоблачили организованную преступную группировку: торговали оружием и боеприпасами
Полиция Днепра разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась незаконным оборотом оружия и отмыванием денег, изъяв оружие, боеприпасы и почти 6 миллионов долларов США во время двухдневной операции, в которой участвовали около 100 полицейских.
В Непале задержали 10 человек, вербовавших местных в российскую армию
Полиция Непала арестовала 10 человек за переправку местных жителей в россию по туристическим визам для прохождения военной службы, беря за это до $9000 с каждого.
В Украине масштабная воздушная тревога, ракетная опасность - по всей территории
В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К, сигнализирующего о ракетной угрозе по всей стране.
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
Польские перевозчики в основном придерживаются соглашения на пункте пропуска Краковец-Корчова.
Зеленский в День ВСУ посетил украинских защитников в одном из госпиталей Киева
Президент Зеленский посетил раненых военнослужащих в госпитале в Киеве, вручил им государственные награды и поздравил с Днем Вооруженных Сил Украины. Он поблагодарил и вручил звание Героя Украины сержанту Валерию Кучеренко за его храбрость, а также вручил ордена бойцам и медикам.
Байден обвинил ХАМАС в изнасиловании и увечьях женщин во время нападений на Израиль
Президент США Байден обвиняет ХАМАС в "невероятной жестокости" в отношении женщин, включая изнасилования и увечья во время нападений на Израиль. ХАМАС отрицает эти обвинения, называя их дезинформацией.
Британская разведка проанализировала российские модификации "шахедов"
Министерство обороны Великобритании сообщает, что рф, вероятно, совершенствует конструкции ударных беспилотников Shahed. На фоне этого, Украина продолжает успешно нейтрализовывать большинство запускаемых вооружений