Википедия назвала 25 самых популярных статей за год: мир интересовали фильмы, знаменитости, ChatGPT и война в Украине

Самой популярной страницей в Википедии стала статья о ChatGPT, ее прочитал более чем каждый второй посетитель Википедии. Об этом сообщила Wikimedia Foundation, которая управляющая Википедией, пишет УНН со ссылкой на CNN Business.

Детали

В список самых популярных страниц за 2023 год вошли 25 статей. Самой популярной статьей стала страница о ChatGPT, чат-боте с искусственным интеллектом от компании OpenAI. Ее прочитали более 49,4 млн раз.

На втором месте по популярности оказался список известных людей, которые умерли в 2023 году (42,6 млн просмотров). Третье место в рейтинге занимает статья о Кубке мира по крикету 2023 года - она набрала более 38,1 млн просмотров благодаря повышенному интересу жителей Индии к этому виду спорта. На четвертом месте тоже оказалась статья о крикете - "Индийская премьер-лига" (32 млн). Пятое место досталось статье о фильме "Оппенгеймер" (более 28,3 млн просмотров).

С начала 2023 года Википедию посетили более 84 млрд раз. При этом значительно вырос интерес к ней среди жителей Индии и Юго-Восточной Азии. 5 из 25 самых популярных статей в списке относятся к Индии. В частности, в рейтинг попали две статьи о популярных индийских фильмах "Солдат" и "Патхан: Схватка со смертью", а также а также статья о самой Индии.

Среди других самых популярных статей Википедии этого года - страницы, посвященные фильмам и телесериалам, которые недавно вышли ("Одни из нас", "Барби", "Аватар: путь воды", "Стражи галактики-3"). На седьмое место вышла статья об американском физике Роберте Оппенгеймере.

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Кроме того, пользователи "Википедии" активно интересовались биографиями знаменитостей, которые живут ныне: певицы Тейлор Свифт, футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, миллиардера Илона Маска и скандально известного блогера Эндрю Тейта. На 17-м месте оказалась статья об актере Мэтью Перри, который недавно умер, на 22-м - статья о Лизе Мари Пресли (певице и дочери Элвиса Пресли), которая умерла в начале 2023 года.

В топ-25 попали также две статьи о странах (США и Индии). Из важных мировых событий пользователей онлайн-энциклопедии больше всего интересовала война в Украине: соответствующую страницу прочитали почти 12,8 млн раз (24-е место в списке).

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