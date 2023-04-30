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Вікіпедія не буде виконувати перевірки за віком, які вимагає британський законопроєкт про безпеку в інтернеті

Вікіпедія не буде виконувати перевірки за віком, які вимагає британський законопроєкт про безпеку в інтернеті

Київ • УНН

 • 585606 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Вікіпедія не буде перевіряти вік користувачів, як це вимагається  законопроєктом про онлайн-безпеку в інтернеті, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Вікіпедія не виконуватиме жодних вікових перевірок, які вимагаються згідно із законопроєктом про безпеку в інтернеті, заявляє її фундація.

Ребекка Маккіннон з Фонду Вікімедіа, каже, що це "порушило б наше зобов'язання збирати мінімум даних про читачів і дописувачів".

Один з високопосадовців Вікімедіа з Великої Британії побоюється, що в результаті сайт може бути заблокований.

Проте уряд заявляє, що лише сервіси, які становлять найбільший ризик для дітей, повинні будуть перевіряти вік користувачів.

Доповнення

Законопроєкт про безпеку в Інтернеті, який зараз знаходиться на розгляді в парламенті, покладає на технологічні компанії обов'язки захищати користувачів від шкідливого або незаконного контенту і, як очікується він набере чинності вже у 2024 році.

Крім вимоги до Вікіпедії збирати дані про своїх користувачів, перевірка віку також вимагатиме "радикальної перебудови" технічних систем.

Якщо сервіс не буде відповідати вимогам законопроєкту, це може мати серйозні наслідки, включаючи великі штрафи, кримінальні санкції для керівництва або обмеження доступу до сервісу у Великій Британії.

Вікімедіа побоюється, що сайт може бути заблокований через законопроєкт, а також через ризик того, що він вимагатиме перевірки віку.

Раніше у фундації заявляли, що цей законопроєкт докорінно змінить спосіб роботи сайту, змусивши модерувати статті не волонтерів, а саме редакторів.

Нагадаємо

Вікіпедія містить мільйони статей на сотнях різних мов, які написані та відредаговані тисячами волонтерів з усього світу. За даними аналітичної компанії SimilarWeb, це восьмий за відвідуваністю сайт у Великій Британії.

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