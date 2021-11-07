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Выброс метана на шахте в Казахстане: что известно о состоянии пострадавших

Киев • УНН

 • 16923 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Двое шахтеров, пострадавших в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана, доставлены в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, передает УНН.

Выброс метана на шахте в Казахстане: что известно о состоянии пострадавших

Цитата

"7 ноября в медучреждения поступили двое работников шахты, 1960 и 1963 годов рождения. У обоих пациентов острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Пациенты находятся в реанимации. Врачи клиники оказывают им всю необходимую помощь", - уточнили в пресс-службе.

Добавим

На шахте "Абайская" в воскресенье произошел выброс метана. На момент происшествия под землей находилось 64 человека, 56 из них эвакуировали на поверхность. В результате происшествия погибли шесть человек, еще двое пострадали.

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