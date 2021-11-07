Через викид метану на шахті в Казахстані загинули шестеро людей

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“7 листопада о 09:30 (05:30 за часом Києва) до чергово-диспетчерської служби департаменту Карагандинської області надійшла інформація про те, що в місті Абай на шахті Абайська в вибої вентиляційного штреку К10 стався викид газу метану, імовірно всередині перебувають вісім працівників”, — йдеться у повідомленні.

За даними МНС, з них шестеро людей загинули, двоє травмовано.

Нагадаємо

На початку вересня на шахті “Червоний партизан” в ОРДЛО загинули 9 гірників.