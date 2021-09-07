В ОРДЛО через обрив каната на шахті загинуло дев'ять гірників - правозахисник
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На шахті “Червоний партизан” в ОРДЛО загинули 9 гірників. Про це у вівторок повідомив колишній представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей, правозахисник Павло Лисянський, пише УНН.
Деталі
Вказано, що кліть вертикального стовбура шахти “Червоний партизан” транспортувала гірників, які працювали у третю зміну, проводився спуск шахтарів, у цей момент стався обрив транспортного каната. Також не спрацював “парашут” — ця страховка передбачена на випадок обриву каната, система є основною в шахтах, де працюють вертикальні стволи.
“9 осіб загинуло, 19 отримали травми різного ступеня тяжкості, з них троє у важкому стані. В основному люди отримали переломи. 25 осіб було в кліті, і троє стояло в приствольному дворі шахти (гірнича виробка). Ці троє осіб теж отримали травми”, — повідомив Лисянський на своїй сторінці у Facebook.
Зазначено, що в шахтній кліті допускається, аби перебувало не більше ніж 12 осіб.
“За інформацією з профспілкових джерел ОРДЛО, на шахті економили електрику, щоб не пускати шахтну кліть двічі і не витрачати електрику, для цього набивали шахтну кліть до відмови. Станом на 2 ночі 7 вересня тіла всіх загиблих не підняли на поверхню”, — додав Лисянський.
За попередньою інформацією, основною причиною трагедії стала зношеність транспортного каната, систематичні перевантаження в перевезенні людей по шахтному стовбурі, несправність системи безпеки при аваріях у вертикальних стволах при транспортуванні людей і вантажів. Мав спрацювати так званий “парашут”, який би запобіг трагедії.
Доповнення
Шахта “Червоний партизан” входить до складу ГУП “Східвугілля”, розташована на кордоні з РФ і має межі шахтного поля з шахтами міста Гуково. Глибина шахти 1375 метрів. Вугілля, яке видобувається, марки А — антрацит.
Нагадаємо
На Донеччині під час роботи на шахті загинув гірник.