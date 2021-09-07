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В ОРДЛО из-за обрыва каната на шахте погибли девять горняков - правозащитник

В ОРДЛО из-за обрыва каната на шахте погибли девять горняков - правозащитник

Киев  •  УНН

 • 20215 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На шахте "Красный партизан" в ОРДЛО погибли 9 горняков. Об этом во вторник сообщил бывший представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, правозащитник Павел Лисянский, пишет УНН.

детали

Указано, что клеть вертикального ствола шахты "Красный партизан" транспортировала горняков, работавших в третью смену, проводился спуск шахтеров, в этот момент произошел обрыв транспортного каната. Также не сработал "парашют" - эта страховка предусмотрена на случай обрыва каната, система является основной в шахтах, где работают вертикальные стволы.

"9 человек погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести, из них трое в тяжелом состоянии. В основном люди получили переломы. 25 человек были в клети, и трое стояло в околоствольном дворе шахты (горная выработка). Эти три человека тоже получили травмы", - сообщил Лисянский на своей странице в Facebook.

Отмечено, что в шахтной клети допускается, чтобы находилось не более 12 человек.

"По информации из профсоюзных источников ОРДЛО, на шахте экономили электричество, чтобы не пускать шахтную клеть дважды и не тратить электричество, для этого набивали шахтную клеть до отказа. По состоянию на 2 ночи 7 сентября тела всех погибших не подняли на поверхность", - добавил Лисянский.

По предварительной информации, основной причиной трагедии стала изношенность транспортного каната, систематические перегрузки в перевозке людей по шахтному стволу, неисправность системы безопасности при авариях в вертикальных стволах при транспортировке людей и грузов. Должен был сработать так называемый "парашют", который бы предотвратил трагедию.

Дополнение

Шахта "Красный партизан" входит в состав ГУП "Востокуголь", расположенная на границе с РФ и имеет границы шахтного поля с шахтами города Гуково. Глубина шахты 1375 метров. Уголь, что добывается, марки А - антрацит.

Напомним

В Донецкой области во время работы на шахте погиб горняк.

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