Из-за выброса метана на шахте в Казахстане погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Шестеро шахтеров погибли, двое пострадали в результате выброса метана на шахте Абайска в Карагандинской области Казахстана. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС республики, передает УНН.
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“7 Ноября в 09:30 (05:30 по времени Киева) в дежурно-диспетчерскую службу департамента Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте Абайска в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метана, вероятно внутри находятся восемь работников”, — говорится в сообщении.
По данным МЧС, из них шесть человек погибли, двое травмированы.
Напомним
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