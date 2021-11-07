Викид метану на шахті у Казахстані: що відомо про стан постраждалих

Цитата

"7 листопада до медустанови надійшли двоє працівників шахти, 1960 та 1963 років народження. В обох пацієнтів гостре отруєння шахтними газами, у тому числі метаном та чадним газом. ... Пацієнти перебувають у реанімації. Лікарі клініки надають їм усю необхідну допомогу", - уточнили у прес-службі.

Додамо

На шахті "Абайська" у неділю стався викид метану. На момент події під землею перебувало 64 особи, 56 із них евакуювали на поверхню. Внаслідок пригоди загинули шестеро людей, ще двоє постраждали.