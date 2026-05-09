Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что выход на мирное соглашение по Украине займет много времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

По словам Пескова, процесс урегулирования осложняют множество деталей.

Понятно, что американская сторона торопится, но вопрос урегулирования ситуации в Украине слишком сложен, и путь к заключению мирного соглашения - это очень долгий процесс с многочисленными сложностями - заявил он.

В то же время помощник российского диктатора юрий ушаков заявил, что переговоры, "возможно, возобновятся, но неизвестно, когда".

Пресс-секретарь диктатора владимира путина заявил, что рф готова к диалогу с Европой, но сама его не будет инициировать.