На выходных в Украине снизится температура воздуха

20 октября предполагается сухая погода, 21 октября в западных и северных областях пройдут дожди. На остальной территории осадки маловероятны.

Ночью и утром местами туманы.

В Киеве 20 октября ожидается похолодание до +15 градусов, 21 октября до +11 +13 градусов. В субботу будет сухо, в воскресенье пройдет местами дождь.