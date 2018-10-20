Вихідними в Україні знизиться температура повітря

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. 20-21 жовтня в Україні очікується зниження температури повітря до +9+15 градусів. Лише у суботу на півдні та південному сході ще буде тепло, +16+20 градусів. Вночі в Україні 4-12 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.