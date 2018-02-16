Выигрыш в лотерею поможет жителю Канады восстановить сгоревший дом

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 71577 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86981 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89679 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109663 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101111 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104852 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111816 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117122 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122901 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134434 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Выигрыш в лотерею поможет жителю Канады восстановить сгоревший дом

Выигрыш в лотерею поможет жителю Канады восстановить сгоревший дом

Киев  •  УНН

 • 23398 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Лотерейный выигрыш в размере 1 млн канадских долларов (800 тыс. долл. США) поможет канадцу Биллу Пендергасту восстановить свой дом после пожара, передает УНН со ссылкой на UPI.

Дом Б.Пендергаста сгорел в 2016 году. Все последние годы он работал над его восстановлением, но никак не мог закончить по причине недостатка средств. Пендергаст отмечает, что джекпот пришелся как нельзя кстати, ведь, теперь процесс реконструкции пойдет быстрее, к тому же, в их семействе вскоре появится первый внук. Канадец также признался, что часть денег хочет потратить на покупку автомобиля Ford Mustang, отпуск с семьей в теплых краях. Вместе с тем он также планирует сохранить остаток выигрыша в качестве будущей пенсии.

История успеха канадца во многом схожа с другими. Свой лотерейный билет он купил случайно, по дороге в больницу к своему отцу. По его просьбе он зашел в магазин и купил ему прохладительный напиток, а также - счастливый лотерейный билет.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи “Лото-Забава” насчитывает уже 282 счастливчика, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в 2017 году в Украине появилось 20 миллионеров благодаря этой лотерее и уже 3 – в 2018 году.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, образование для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам, как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.

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