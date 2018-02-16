Выигрыш в лотерею поможет жителю Канады восстановить сгоревший дом

Дом Б.Пендергаста сгорел в 2016 году. Все последние годы он работал над его восстановлением, но никак не мог закончить по причине недостатка средств. Пендергаст отмечает, что джекпот пришелся как нельзя кстати, ведь, теперь процесс реконструкции пойдет быстрее, к тому же, в их семействе вскоре появится первый внук. Канадец также признался, что часть денег хочет потратить на покупку автомобиля Ford Mustang, отпуск с семьей в теплых краях. Вместе с тем он также планирует сохранить остаток выигрыша в качестве будущей пенсии.

История успеха канадца во многом схожа с другими. Свой лотерейный билет он купил случайно, по дороге в больницу к своему отцу. По его просьбе он зашел в магазин и купил ему прохладительный напиток, а также - счастливый лотерейный билет.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи “Лото-Забава” насчитывает уже 282 счастливчика, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в 2017 году в Украине появилось 20 миллионеров благодаря этой лотерее и уже 3 – в 2018 году.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, образование для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам, как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.