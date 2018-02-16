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Виграш в лотерею допоможе жителю Канади відновити згорілий будинок

Київ • УНН

 • 23399 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Лотерейний виграш в розмірі 1 млн канадських доларів (800 тис. дол. США) допоможе канадцеві Біллу Пендергаст відновити свій будинок після пожежі, передає УНН з посиланням на UPI.

Будинок Б.Пендергаста згорів в 2016 році. Всі останні роки він працював над його відновленням, але ніяк не міг закінчити через брак коштів. Пендергаст зазначає, що джекпот виявився до речі, адже, тепер процес реконструкції піде швидше, до того ж, в їх сімействі незабаром з'явиться перший онук. Канадець також зізнався, що частина грошей хоче витратити на покупку автомобіля Ford Mustang, відпустку з сім'єю в теплих краях. Разом з тим він також планує зберегти залишок виграшу в якості майбутньої пенсії.

Історія успіху канадця багато в чому схожа з іншими. Свій лотерейний квиток він купив випадково, по дорозі в лікарню до свого батька. На його прохання він зайшов в магазин і купив йому прохолодний напій, а також - щасливий лотерейний квиток.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Лічильник мільйонерів державної лотереї "Лото-Забава" налічує вже 282 щасливчика, яким вдалося зірвати призи від 1 млн грн і більше. Тільки в 2017 році в Україні з'явилося 20 мільйонерів завдяки цій лотереї і вже 3 - в 2018 році.

Виграні кошти переможці, в основному, витрачають на поліпшення житлових умов, вирішення фінансових проблем, придбання автомобіля, освіту для дітей чи онуків, і лише трохи залишають для задоволення своїх маленьких радостей у вигляді довгоочікуваної відпустки в різних куточках України або за кордоном.

Тобто, більшість українців ставляться до раптово виграних грошей, як до можливості поліпшити умови життя і шансу здійснити давні мрії. Тому і використовують вони їх розумно, і, в якійсь мірі, альтруїстично, на благо дітей і онуків.

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