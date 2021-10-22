С завтрашнего дня школьники Киева уйдут на осенние каникулы из-за ситуации с Covid-19 - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Киеве в школах начнутся осенние каникулы раньше запланированного времени - уже завтра, 23 октября. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
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"С завтрашнего дня мы отправляем школы на каникулы. Я подчеркиваю, не с понедельника. Они точно будут на каникулах первую неделю", - заявил Поворозник.
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В частности, он отметил, что после недели каникул в КГГА будут принимать решение: продлить их, или же перевести учеников на дистанционное обучение, однако школы точно будут закрыты две недели, включая 1-4 классы.
Напомним
Сегодня, 22 октября, столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования Киева в условиях "красной" зоны.
Добавим
Самый высокий уровень эпидемической опасности сейчас установлен в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской областях. До красной зоны могут попасть те регионы, в которых был установлен оранжевый уровень эпидемиологической опасности. По данным Минздрава на 21 октября 2021 года, к таким регионам относятся Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области, город Киев и Сумская область, которая с 23 октября станет шестым регионом, который попал в красную зону.