Від завтра школярі Києва підуть на осінні канікули через ситуацію з Covid-19 – КМДА

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"З завтрашнього дня ми відправляємо школи на канікули. Я підкреслюю, не з понеділка. Вони точно будуть на канікулах перший тиждень", - заявив Поворозник.

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Зокрема, він відзначив, що після тижня канікул в КГГА прийматимуть рішення: продовжити їх, або ж перевести учнів на дистанційне навчання, однак школи точно будуть закриті два тижні, включаючи 1-4 класи.

Нагадаємо

Сьогодні, 22 жовтня, столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування Києва в умовах “червоної” зони.

Додамо

Найвищий рівень епіднебезпеки зараз встановлений у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. До червоної зони можуть потрапити ті регіони, в яких був встановлений помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. За даними МОЗ на 21 жовтня 2021 року, до таких регіонів належать Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, місто Київ та Сумщина, яка з 23 жовтня стане шостим регіоном, що потрапив до червоної зони.