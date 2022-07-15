С завтрашнего дня ресурсы в сети и интерфейсы должны локализовать на украинском

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КИЕВ. 15 июля. УНН. С 16 июля в Украине вступает в силу часть вторая и шестая статьи 27 закона о государственном языке. Согласно нормам, украинский язык должен стать языком веб-ресурсов и интерфейсов пользователей. Об этом во время брифинга сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает корреспондент УНН.

Детали

Статья 27 вступает в силу с 16 июля и касается сферы пользовательских интерфейсов. Речь идет о всей информации на приборах, технике, в том числе, бытовой, и любых других устройствах, которая говорит об особенностях применения конкретного предмета, особенностях использования тех или иных его функций.

Кроме этого, с 16 июля интернет-ресурсы должны иметь базовую стартовую страницу на украинском языке и сообщать  информацию гражданам Украины на государственном языке. Это касается интернет-представительств, в том числе веб-сайтов, социальных сетей, органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной коммунальной формы собственности, средств массовой информации, зарегистрированных в Украине. А также субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине, зарегистрированных в Украине.

Отмечается, что интернет-представительства могут иметь версии на других, не государственном, языках. Версия интернет-представительства на государственном языке должна содержать не меньше по объему и содержанию информации, чем иноязычные версии. Это касается иностранных субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и имеющих в стране дочерние представительства, филиалы.

Кремень отметил, что эта норма не распространяется на интернет-представительства средств массовой информации, которые издаются исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском, другом официальном языке Европейского Союза.

Цитата

“Таким образом, все интернет-ресурсы, используемые в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, по умолчанию должны иметь украинскую версию”, – добавил он.

Дополнение

Языковой омбудсмен сообщил, что двадцать пять украинских чиновников не используют государственный язык, когда информируют общество в социальных сетях и через телевидение.

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