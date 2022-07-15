Кремінь: 25 українських посадовців не використовують державну мову в соцмережах

Цитата

“Ми визначили, що 25 посадовців порушують мовний закон, коли повідомляють про інформацію в умовах воєнного стану через телебачення, соціальні мережі, Телеграм-канали, тощо. Але разом з тим, є такі ознаки порушення застосування не державної мови на суспільно-важливі теми”, – повідомив Кремінь.

Деталі

Омбудсмен наголосив, що відповідно до закону України, медійні особи мають інформувати суспільство через офіційні засоби телекомунікації державною мовою.

“Хочу наголосити, що не заборонено послуговуватися під час зустрічей, спілкувань з іноземними гостями недержавною мовою. Але, якщо вони ретранслюються через офіційні засоби телекомунікації, вони повинні бути українською мовою”, – додав Кремінь.

Доповнення

16 січня 2022 року набула чинності стаття 25 закону про забезпечення функціонування української мови як державної, яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації.